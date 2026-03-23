Marchas del oficialismo y oposición en Caracas hoy 23 de marzo: rutas y vías alternas

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Este lunes, diversas organizaciones gremiales y sindicales (lideradas por la APUCV, la Coalición Sindical Nacional y gremios de la salud) han convocado una movilización en el centro de Caracas y varios estados del país.

El motivo principal de la actividad es entregar un pliego de exigencias ante el Ministerio del Trabajo, aprovechando que hoy se reúne la Comisión Tripartita, que evalúa un posible aumento de salario de cara al 01 de mayo.

Puntos de concentración y ruta

- Hora de convocatoria: 10:00 a.m.

- Punto de inicio Inmediaciones de la Avenida México (zona de Parque Carabobo / Bellas Artes)

- Punto de llegada Sede del Ministerio del Trabajo (Plaza Caracas / Torres del Silencio).

Vías afectadas y rutas alternas

Altamente probable los cierres parciales o fuertes retrasos en:

- Avenida Urdaneta

- Avenida Universidad

- Avenida Baralt

Para evitar las trancas, la Cota Mil y la Francisco Fajardo son una buena opción.

PSUV TAMBIÉN SALE A LAS CALLES

Por su parte, el oficialismo también saldrá a las calles de Caracas para solicitar el levantamiento total de las sanciones.

Puntos de concentración y ruta

- Hora de convocatoria: 10:00 a.m.

- Punto de inicio: Plaza Morelos y Redoma de Petare

- Punto de llegada: Plaza Caracas

Vías afectadas y rutas alternas

Altamente probable los cierres parciales o fuertes retrasos en:

Avenida México

Avenida Universidad

Avenida Baralt

Esq. San Francisco

Parque Carabobo

Para evitar las trancas, la Cota Mil y la Francisco Fajardo son una buena opción.

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