La dirigente opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, anunció que acudirá el próximo miércoles 25 de noviembre al Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para sostener un encuentro con el sector estudiantil, en el marco de la agenda conmemorativa por la semana del estudiante universitario.

​A través de un mensaje divulgado en su perfil oficial de la red social X, la líder política aceptó la convocatoria formulada por la dirigencia juvenil de la principal casa de estudios del país:

​"Me emociona profundamente, mis queridos estudiantes de la UCV, recibir esta histórica invitación para hablar con ustedes y el país desde la solemne Aula Magna de nuestra imponente Ciudad Universitaria. Agradezco a las autoridades y a toda la comunidad universitaria por recibirme en La Casa que Vence la Sombra. Acepto esta responsabilidad con tanto gusto como honor. Allí nos veremos, este 25 de noviembre!", escribió.

​Alcance de la convocatoria estudiantil

​La respuesta de Machado se produjo horas después de que la dirigente estudiantil ucevista Rosa Cucunuba difundiera un mensaje en el que destacó la trascendencia política de la actividad.

Según expresó Cucunuba, esta cita "no es solo un acto simbólico", sino que representa "la certeza del renacer democrático que viene para todo el país".

​Por su parte, la Federación de Centros Universitarios (FCU-UCV) explicó previamente mediante un comunicado que la jornada busca acercar a los jóvenes —a quienes definieron como actores fundamentales de las transformaciones nacionales— a los planteamientos sobre el porvenir de Venezuela.

En un material audiovisual publicado en plataformas digitales, uno de los portavoces estudiantiles ratificó el rol de la institución en este intercambio.

"La Universidad Central de Venezuela será el recinto para debatir las ideas referentes a nuestro futuro", dijo.

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