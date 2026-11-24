El proceso de sufragio en el extranjero para renovar el Congreso de los Diputados y el Senado de España avanza en territorio venezolano de cara a la jornada electoral del domingo 29 de noviembre.

Con un registro de 121.000 electores habilitados, Venezuela figura entre las naciones latinoamericanas con mayor población votante y ocupa el séptimo puesto a nivel mundial, superada únicamente por Argentina, Francia, Estados Unidos, México, Reino Unido y Brasil.

Balance de asistencia en Caracas y Valencia

Durante los tres primeros días de recepción de papeletas, cerca de 5.000 ciudadanos acudieron a las urnas dispuestas en las ciudades de Caracas y Valencia, ubicadas en la zona centro-norte del país. Esta cifra equivale aproximadamente al 4 % del censo local, una proporción similar al comportamiento observado en los comicios generales de 2023, cuando participaron 8.800 personas que representaron el 7,49 % del padrón.

En el transcurso del primer fin de semana se registraron filas extensas en la capital venezolana, alcanzando su mayor flujo el domingo con alrededor de 1.800 sufragios depositados. Según los reportes de la jornada, la actividad transcurrió con total normalidad y sin incidentes en las sedes consulares.

El plazo para emitir el voto desde el exterior permanecerá abierto hasta el jueves 26 de noviembre, mientras que el registro total en el país muestra una reducción en los últimos años debido al contexto político local y a la salida de ciudadanos inscritos.

Aspirantes a la presidencia del gobierno español

Los resultados de esta votación definirán la nueva composición del poder legislativo español, órgano encargado de elegir al próximo presidente del Gobierno. En la contienda participan cuatro principales opciones políticas encabezadas por el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y por Alberto Núñez Feijóo en representación del Partido Popular (PP), ubicado en la derecha, informó Globovisión.

Por el bloque situado a la izquierda del PSOE compite el Frente Amplio, bajo el liderazgo de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Finalmente, la candidatura de la extrema derecha correspondiente a la organización VOX está representada por Santiago Abascal.

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