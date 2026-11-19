Con la consigna "Sin medios libres no hay democracia", militantes de Encuentro Ciudadano protagonizaron este jueves 19 una concentración en el centro de Caracas, frente a las instalaciones de Radio Caracas Televisión (RCTV), para reclamar el fin de las restricciones contra reporteros y empresas informativas, así como la restitución de licencias revocadas y bienes confiscados.

​La manifestación tuvo como eje denunciar las agresiones contra el derecho a expresarse libremente en Venezuela.

A través de un comunicado de prensa, la agrupación detalló tres medidas urgentes para restituir las garantías comunicacionales:

​Licencias y fiscalización: Restituir las concesiones anuladas sin un debido proceso y someter a Conatel a una revisión transparente de su gestión.

​Bienes y transmisión: Devolver a los medios las instalaciones físicas, equipos de transmisión y antenas retenidos.

​Entorno digital y prensa: Levantar los bloqueos en internet y asegurar condiciones plenas para el trabajo de la prensa independiente.

​Cuestionamientos legales y brecha en el acceso a internet

​Durante la actividad en la capital, la dirigente de la organización en Caracas, Kadary Rondón, afirmó que la salida del aire o circulación de más de 400 emisoras, canales y diarios —unida a la restricción de sitios web— quebranta los artículos 57 y 58 de la Constitución venezolana, que resguardan la libertad de expresión y el acceso a la información, además de contravenir fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

​El reclamo ocurre en el contexto de las negociaciones entre el Gobierno interino y la Asamblea Nacional 2015.

Aunque Conatel anunció el 17 de septiembre el levantamiento del bloqueo sobre varios medios digitales vetados durante años —poco antes de arrancar la segunda etapa de conversaciones—, el compromiso no se ha materializado por completo.

El 3 de noviembre, la organización VE sin Filtro contradijo al titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien sostuvo que la totalidad de los portales informativos habían sido habilitados; según la ONG, permanecen restringidos 140 dominios web y más de 30 direcciones vinculadas a plataformas para sortear la censura.