Momentos de tensión en La Candelaria: 300 personas fueron desalojadas de sus viviendas

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En horas de la noche de este lunes 7 de septiembre, más de 300 personas del edificio MER, ubicado entre las esquinas de Manduca a Ferrenquin, parroquia La Candelaria, Caracas.

El desalojo se llevó a cabo luego de que se presentara una fuga de gas en la zona.

"Tubería de gas de ½ pulgada, la cual presentó fuga, Los Efectivos del C.D.B. procedieron a realizar una evacuación preventiva de 300 personas aproximadamente. Comisión de PDVSA-GAS, realizó el cierre de la llave principal eliminando el peligro existente", detalló el comandante Pablo Palacios, director de los Bomberos de Caracas.

No se reportaron afectados por la fuga de gas gracias a la rápida acción de los efectivos bomberiles.

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