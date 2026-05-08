MP inicia investigación sobre la muerte de Víctor Hugo Quero: ordena exhumación del cadáver

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El Ministerio Público (MP) anunció este jueves la apertura de una investigación tras la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, quien se encontraba recluido en el Centro Penitenciario Rodeo I. El organismo judicial buscará determinar las causas exactas del hecho mediante un procedimiento científico y jurídico especializado.

A través de un comunicado, el organismo estatal informó que para liderar el proceso, las autoridades designaron a la Fiscalía 80 Nacional, despacho encargado de la protección de los derechos humanos, que se encarga de ejecutar los pasos legales necesarios para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Según el MP, el objetivo de esta designación es realizar todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, de manera oportuna e imparcial.

Detalles de la investigación

Asimismo, el ministerio detalló que Quero Navas, identificado con la cédula 11.204.662, permanecía bajo custodia en el mencionado recinto desde el 3 de enero de 2025.

Como parte de la ruta de investigación, el MP instruyó a la exhumación del cadáver del ciudadano por expertos pertenecientes a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal.

El organismo apuntó que las investigaciones se realizarán siguiendo los parámetros legales vigentes, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.

"El Ministerio Público ratifica que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, continuará velando por el respeto y la garantía de los derechos humanos en las cárceles y demás establecimientos de reclusión", manifestó el MP en el cierre de su comunicado.

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