MPPS revela panorama epidemiológico: fiebre amarilla y malaria encabezan las estadísticas

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El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) reveló recientemente el boletín epidemiológico.

Si bien, el documento, con datos cerrados a la semana 12 del presente año 2026, ofrece un diagnóstico detallado sobre la propagación, focos y patrones de transmisión de diversas patologías en el territorio nacional.

Además, el informe destaca la presencia activa de malaria y fiebre amarilla, mientras celebra la ausencia de sarampión.

Alerta por fiebre amarilla



En el mismo orden de ideas, el reporte documenta 38 contagios de fiebre amarilla registrados entre 2025 y lo que va de 2026. Por su parte, la cifra refleja 21 fallecimientos, lo que representa una letalidad del 55,3 %.



En este sentido, el estado Barinas lidera los casos (12 en total), seguido de Monagas y Amazonas. Es importante destacar que el 60 % de los afectados son hombres de entre 20 y 29 años, vinculados principalmente a labores agrícolas y obreras en zonas rurales.



A su vez, hasta la fecha, se han detectado 115 eventos en primates (monos), lo que confirma que el virus circula activamente en los corredores selváticos del país.

Malaria



No obstante, la malaria representa un desafío mayor, con 1.128 nuevos casos solo en la semana 12 del año.

Si bien, el estado Bolívar se mantiene como el epicentro de la enfermedad, acumulando el 81,1 % de los registros nacionales.



Dentro de este contexto, en el primer trimestre de 2026 se contabilizaron 25.259 casos, un incremento del 8,3 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. En este caso, la mayoría de los pacientes son hombres de entre 10 y 39 años.

Otras patologías bajo vigilancia

Fiebre hemorrágica: entre 2025 y 2026 se han confirmado 35 casos y 18 muertes. Además, en lo que va de este año, se han detectado 3 nuevos contagios en Barinas y Portuguesa, con una letalidad que asciende al 67 %.

Rabia humana: se reportan 4 casos entre el año pasado y el actual. En este sentido, Maracaibo presenta una circulación activa del virus en perros.

Sarampión y rubéola: como nota positiva, no se han reportado casos confirmados durante lo que va de 2026. El último registro de sarampión en el país data de 2019.

Medidas de respuesta



Ante este panorama, el MPPS ha iniciado jornadas de vacunación focalizadas en las regiones de mayor riesgo, reforzando además el control de vectores (mosquitos y roedores) y la vigilancia comunitaria para frenar las cadenas de contagio.

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