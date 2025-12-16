Muere el reconocido periodista y abogado zuliano Ángel Monagas: 16 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El abogado y periodista zuliano, Ángel Monagas, quien desde hace varios años estaba residenciado en Florida, Estados Unidos; falleció este 16 de diciembre. Extraoficialmente se ha conocido que a causa de un infarto fulminante, aunque sus familiares no han confirmado la información.

El medio zuliano, Versión Final, informó sobre el fallecimiento del también columnista.

Tras sus inicios en programas radiales, Monagas incursionó en medios digitales para seguir llevando información con claridad, sensatez y principios democráticos.

A pesar de encontrarse fuera de su país natal, Monagas mantuvo a sus seguidores informados sobre el panorama político en Venezuela, trabajando por informar y orientar a su audiencia sobre temas de relevancia a través de sus redes sociales.

Su fallecimiento genera un vacío en los sectores del periodismo y la política, dejando recuerdos de una vida dedicada al conocimiento, la justicia y la verdad.

Desde el 2001 Online enviamos nuestro más sentido pésame a la familia Monagas. Paz a su alma.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube