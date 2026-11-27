Ante el repunte del consumo eléctrico en el país, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes, la incorporación de dos barcazas de generación eléctrica para reforzar el suministro en el estado Zulia, confirmando que una de ellas ya arribó a Curazao y avanza hacia territorio venezolano bajo monitoreo satelital.

La mandataria recordó que esta semana la demanda nacional alcanzó los 17.000 megavatios, una cifra que no se registraba desde hace más de una década.

"Recuperar lo más pronto posible las termoeléctricas. Las empresas venezolanas están en todo el parque termoeléctrico del país trabajando de la mano de las empresas internacionales que están suministrando los repuestos", destacó Rodríguez, agregando que ya se preparan las obras de conectividad en tierra para la llegada de las unidades flotantes al Zulia.

El anuncio representa un avance en el traslado de las dos unidades de generación eléctrica cuya contratación había sido informada previamente por el Ejecutivo nacional, con el propósito de reforzar el suministro energético en la entidad zuliana.

Rodríguez también destacó que su administración trabaja en la recuperación de la capacidad de generación de las centrales hidroeléctricas de Guri, Macagua y Tocoma, así como del parque termoeléctrico nacional.

Asimismo, aseguró que el Gobierno ha suscrito acuerdos con empresas internacionales para reducir los tiempos de entrega de equipos y repuestos, ante el incremento de la demanda mundial de componentes eléctricos asociado a la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial.

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