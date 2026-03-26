OFICIAL: Ministerio de Educación se pronuncia sobre las clases durante Semana Santa

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A través de una circular, el Ministerio del Poder Popular para la Educación confirmó los días de asueto por Semana Santa. Estableciendo una pausa desde el lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril.

En el documento, la dirección general de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para la Educación, informa que de acuerdo a lo establecido en la Cláusula N°16 “Días Feriados y de Asueto” de la segunda convención colectiva única y unitaria (2018-2020) y el calendario escolar 2025- 2026, se declaran como días no laborables para todo el personal docente, administrativo y obrero adscrito al órgano ministerial.

El motivo es la “celebración de la Semana Santa 2026”, retomando las actividades habituales para el lunes 6 de abril.

El comunicado está firmado a los 25 días del mes de marzo por Marlene Carolina Díaz Martínez, directora general de la oficina de Gestión Humana.

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