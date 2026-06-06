Onda Tropical Nro 9 avanza sobre Venezuela: Inameh reporta ráfagas de viento y fuertes lluvias en estas zonas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este sábado 6 de junio de 2026, habrá ráfagas de viento y fuertes lluvias por el avance de la Onda Tropical Nro 9 en Venezuela.

De acuerdo con los reportes, el fenómeno continúa su desplazamiento directo sobre el oriente venezolano.

Onda Tropical Nro 9 avanza sobre Venezuela: Inameh reporta ráfagas de viento y fuertes lluvias

Según el pronóstico del Inameh, en horas de la mañana se estima en la mayor parte del país cielo nublado y zonas con nubosidad parcial, pudiéndose generar precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, sur de Bolívar, Amazonas, Gran Caracas, Aragua, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Apure, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

Mientras que en horas de la tarde y noche se espera incremento en la cobertura nubosa en todo el territorio nacional con lluvias o chubascos, eventuales descargas eléctricas y ráfagas de viento en áreas de precipitaciones, con mayor intensidad y frecuencia en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Amazonas, Bolívar, nororiente, región central, llanos occidentales, Falcón, Andes y Zulia.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube