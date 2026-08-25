Pagos y bonificaciones para el sector educativo en Venezuela: abonos en cuentas nóminas en las próximas horas

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El personal activo y jubilado del sector educativo en Venezuela se encuentra a la expectativa ante el inicio del proceso de abono correspondiente a sus pagos y bonificaciones, en el transcurso de las próximas horas.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia informó sobre la aprobación por parte del Sistema Patria.

Forman sobre los próximos abonos en cuentas nóminas para el sector educativo

Al respecto, se refirieron a los últimos pagos que corresponden a agosto 2026.

"La dirección de Recursos Humanos informa que fueron aprobadas por parte del Sistema Patria las siguientes nóminas", se lee en parte de la publicación.

Según el comunicado oficial, las siguientes asignaciones fueron aprobadas para su desembolso por parte del Sistema Patria.

El reporte institucional detalla que entre los conceptos validados se encuentra el pago correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto de 2026, así como el beneficio de cestaticket, fijado en un monto de Bs. 30.302,00 para los empleados de la casa de estudios.

Asimismo, la aprobación a través de la plataforma gubernamental contempla las asignaciones por concepto de becas, guardería y diversas bonificaciones dirigidas al personal docente, administrativo y obrero de la institución.

De acuerdo con lo expresado por la Dirección de Recursos Humanos de LUZ, una vez completado el aval por parte del Sistema Patria, se procede con la tramitación operativa para ejecutar los depósitos de forma progresiva en las distintas entidades bancarias.

De igual modo, se espera que estos pagos también beneficien al personal del Ministerio de Educación.

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