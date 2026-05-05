Parlamento autoriza la designación de Ernesto Villegas para un nuevo cargo

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La Asamblea Nacional aprobó este martes la designación de Ernesto Villegas como nuevo embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La decisión se tomó durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, validando así su nueva responsabilidad diplomática ante este organismo internacional que busca fomentar la cooperación global en áreas como la educación, la ciencia y la comunicación.

Villegas asumirá la representación del país en una institución que gestiona el patrimonio mundial y promueve el intercambio técnico entre naciones para el desarrollo sostenible. Se espera que coordine las políticas nacionales con los estándares internacionales de la ONU en materia cultural, informó el medio La Iguana.

Trayectoria de Villegas

El funcionario es licenciado en Comunicación Social egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Trabajó para los diarios El Universal y El Nacional, además del semanario Quinto Día. También tuvo una presencia constante en la televisión estatal a través del programa de entrevistas "En Confianza", transmitido por la señal de Venezolana de Televisión (VTV).

A nivel político, Villegas ejerció como Jefe de Gobierno de Caracas entre los años 2014 y 2015, y presidió el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC). Su cargo más reciente y prolongado fue el de ministro para la Cultura, posición que ocupó desde el año 2017 hasta este 2026. Durante ese periodo, se enfocó en la difusión del patrimonio inmaterial y la realización de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (FILVEN).

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