PDVSA estima alcanzar los tres millones de barriles diarios de petróleo en diez años

Venezuela proyecta alcanzar una producción petrolera de tres millones de barriles por día (bpd) en un plazo de diez años, según las metas difundidas este sábado 14 de noviembre por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). De concretarse, el país retomaría los niveles operativos que mantenía a finales de la década de 1990 y principios del siglo XXI.

El presidente de la compañía, Héctor Obregón, detalló a través de los canales oficiales de la estatal en Telegram la hoja de ruta progresiva para la recuperación de la industria:

Cierre de 2026: 1,3 millones de bpd (tras registrar 1,22 millones en octubre).

Meta para 2027: 1,5 millones de bpd.

Proyección a 5 años (2031): 2 millones de bpd.

Proyección a 10 años (2036): 3 millones de bpd.

Obregón precisó que hasta la fecha se han suscrito 80 nuevos acuerdos en materia de hidrocarburos. Gran parte de las firmas concretadas este año apuntan hacia los denominados "campos verdes" (áreas vírgenes o sin desarrollo previo), los cuales "requerirán la construcción conjunta con socios de carreteras, tendidos eléctricos y demás obras civiles".

Advertencias de la AIE

Las proyecciones de PDVSA se conocen días después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtiera que el bombeo de crudo venezolano se ha estancado en los últimos meses, tras el repunte experimentado entre enero y agosto. El organismo internacional señaló que, para acelerar el crecimiento, el país requiere mayor capital y mantenimiento urgente, especialmente en la infraestructura portuaria y el suministro eléctrico.

En el plano interno, pese al repunte productivo y al ingreso de capitales, sindicalistas y trabajadores del sector petrolero mantienen sus denuncias por la persistencia de la crisis salarial en la industria.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube