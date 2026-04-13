PDVSA y Chevron suscriben nuevos acuerdos en Caracas: Subsecretario de Hidrocarburos de EEUU presente

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, lideró este lunes la formalización de nuevos acuerdos estratégicos entre PDVSA y la empresa estadounidense Chevron.

En sus declaraciones en el palacio de Miraflores, la mandataria ratificó que el incremento en la producción petrolera está vinculado directamente con el desarrollo social del país. En el evento destacó la presencia del subsecretario de Hidrocarburos de EEUU, Kyle Haustveit, y la encargada de Negocios de la Casa Blanca, Laura Dogu.

"Y que los ingresos derivados de esa producción vayan directamente a beneficio del pueblo de Venezuela y que sea un beneficio compartido para los pueblos de los Estados Unidos y de Venezuela. Realmente te agradezco mucho a ti, a Mariano, a tu equipo, por todo el empeño que han dado. Sé que pasaron momentos muy duros, pero estamos dando ejemplo de que nos asiste la razón", declaró la mandataria.

Seguridad jurídica para inversores extranjeros

Durante el acto de firma, se subrayó la importancia de la estabilidad política y económica para atraer capitales que no sean transitorios.

"Y cuando yo digo esto también siempre aprovecho para insistir que debemos avanzar hacia una Venezuela sin sanciones. Siempre se lo digo a la embajadora, al gobierno, porque también es una manera de brindar seguridad jurídica e institucional a los inversionistas que vienen a Venezuela. Que se entienda que no es una inversión pasajera ni momentánea, sino que estamos apostando al futuro y yo agradezco la apuesta por el futuro de Venezuela", agregó.

Rol de la clase obrera en las empresas mixtas

El acuerdo pone de relieve el compromiso de los trabajadores venezolanos que operan en las estructuras compartidas con la petrolera norteamericana. Tras varias jornadas de negociación, se concretó este paso que define la ruta operativa para los próximos meses:

"El pueblo venezolano lo reconoce y nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras que están trabajando en las empresas mixtas con Chevron, también reconocen el compromiso y reconocen la voluntad de trabajo junto a nuestros trabajadores. Así que yo felicito la firma de este acuerdo", destacó Rodríguez.

En tal sentido, la mandataria precisó que el trato se dio luego de días de negociaciones, pero destacó que la firma se selló como ejemplo de perseverancia y compromiso.

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