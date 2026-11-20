​El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dirigió un mensaje directo a la ciudadanía venezolana luego de completar su visita oficial a Caracas, la primera de un titular del Pentágono al país en este siglo, en el que declaró el cierre del ciclo de hostilidades bilaterales y abogó por una etapa de entendimiento conjunto.

​"Al pueblo de Venezuela nuestra guerra ha terminado. Es momento de construir la paz juntos", expresó el alto funcionario estadounidense a través de un pronunciamiento replicado este jueves 19 de noviembre por la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

​La declaración resume el giro en las relaciones entre Washington y Caracas tras la reunión de trabajo que Hegseth sostuvo el miércoles 18 en el Palacio de Miraflores con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el ministro de Defensa, G/J Gustavo González López.

​Acuerdo de defensa y respaldo a la gestión de Rodríguez

​Durante su estancia en la capital venezolana, Hegseth y González López suscribieron un documento de cooperación técnica militar destinado a restablecer los vínculos en materia de defensa, que contempla entrenamiento combinado, intercambio de inteligencia y suministro de equipamiento.

​Ante diplomáticos y representantes castrenses, el jefe del Pentágono destacó que Venezuela transitó de ser la "amenaza regional más agresiva" para Estados Unidos a convertirse en un "socio de seguridad complaciente", atribuyendo a la colaboración de Delcy Rodríguez avances significativos en la expulsión de redes "narcoterroristas" y el combate contra estructuras criminales como el Tren de Aragua, liderado por Héctor «Niño Guerrero» Flores.

​Asimismo, ratificó el respaldo de Washington a la hoja de ruta de tres etapas impulsada por el presidente Donald Trump para el país —estabilización, recuperación económica con reconciliación política y transición democrática—, anunciando además que continuará el proceso de excarcelación de presos políticos.

Por su parte, Rodríguez valoró el entendimiento bilateral bajo criterios de respeto a la soberanía nacional y señaló que el acuerdo respalda el desarrollo energético de ambas naciones.

​Reivindicación del operativo contra Nicolás Maduro

​El mensaje de paz de Hegseth estuvo acompañado por una defensa abierta de la incursión militar ejecutada por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero de 2026 en Fuerte Tiuna, acción que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

​El secretario de Guerra calificó aquella intervención como "la operación militar más sofisticada en la historia de América Latina", ejecutada en menos de una hora, y aseguró que resultó "impecable".

Durante su alocución, ironizó sobre las consignas que solía pronunciar el exmandatario depuesto: devolvió su habitual lema con un "no guerra, sí paz" y recordó el desafío público de Maduro de "vengan a buscarme", afirmando: "Respondimos ese llamado".

​Puedes ver el pronunciamiento del jefe del Pentágono en el video sobre el anuncio del acuerdo militar entre EEUU y Venezuela en Caracas, donde se recoge su intervención ante el personal diplomático tras las reuniones en Miraflores.