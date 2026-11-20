El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dirigió un mensaje directo a la ciudadanía venezolana luego de completar su visita oficial a Caracas, la primera de un titular del Pentágono al país en este siglo, en el que declaró el cierre del ciclo de hostilidades bilaterales y abogó por una etapa de entendimiento conjunto.
"Al pueblo de Venezuela nuestra guerra ha terminado. Es momento de construir la paz juntos", expresó el alto funcionario estadounidense a través de un pronunciamiento replicado este jueves 19 de noviembre por la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.
La declaración resume el giro en las relaciones entre Washington y Caracas tras la reunión de trabajo que Hegseth sostuvo el miércoles 18 en el Palacio de Miraflores con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el ministro de Defensa, G/J Gustavo González López.
Acuerdo de defensa y respaldo a la gestión de Rodríguez
Durante su estancia en la capital venezolana, Hegseth y González López suscribieron un documento de cooperación técnica militar destinado a restablecer los vínculos en materia de defensa, que contempla entrenamiento combinado, intercambio de inteligencia y suministro de equipamiento.
Ante diplomáticos y representantes castrenses, el jefe del Pentágono destacó que Venezuela transitó de ser la "amenaza regional más agresiva" para Estados Unidos a convertirse en un "socio de seguridad complaciente", atribuyendo a la colaboración de Delcy Rodríguez avances significativos en la expulsión de redes "narcoterroristas" y el combate contra estructuras criminales como el Tren de Aragua, liderado por Héctor «Niño Guerrero» Flores.
Asimismo, ratificó el respaldo de Washington a la hoja de ruta de tres etapas impulsada por el presidente Donald Trump para el país —estabilización, recuperación económica con reconciliación política y transición democrática—, anunciando además que continuará el proceso de excarcelación de presos políticos.
Por su parte, Rodríguez valoró el entendimiento bilateral bajo criterios de respeto a la soberanía nacional y señaló que el acuerdo respalda el desarrollo energético de ambas naciones.
Reivindicación del operativo contra Nicolás Maduro
El mensaje de paz de Hegseth estuvo acompañado por una defensa abierta de la incursión militar ejecutada por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero de 2026 en Fuerte Tiuna, acción que culminó con la captura de Nicolás Maduro.
El secretario de Guerra calificó aquella intervención como "la operación militar más sofisticada en la historia de América Latina", ejecutada en menos de una hora, y aseguró que resultó "impecable".
Durante su alocución, ironizó sobre las consignas que solía pronunciar el exmandatario depuesto: devolvió su habitual lema con un "no guerra, sí paz" y recordó el desafío público de Maduro de "vengan a buscarme", afirmando: "Respondimos ese llamado".
Puedes ver el pronunciamiento del jefe del Pentágono en el video sobre el anuncio del acuerdo militar entre EEUU y Venezuela en Caracas, donde se recoge su intervención ante el personal diplomático tras las reuniones en Miraflores.
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