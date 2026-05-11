Pico de consumo eléctrico en Venezuela: Cabello solicita este apoyo de la empresa privada

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El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, abordó la situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) durante una rueda de prensa, señalando que el país enfrenta un desafío crítico debido a un aumento sin precedentes en el consumo de energía.

Cabello informó que la demanda eléctrica ha alcanzado niveles récord, superando la capacidad de respuesta habitual del sistema debido a fenómenos meteorológicos adversos.

“El sistema eléctrico es un tema que nos está golpeando. La demanda se ha incrementado los últimos días como nunca había ocurrido, más de 15 mil 500 MW de demanda, y tiene que ver con las condiciones meteorológicas: el verano se ha alargado y la lluvia no ha entrado como se esperaba”, explicó el dirigente.

Llamado a la autogeneración privada

Ante este escenario, Cabello instruyó a gobernadores y alcaldes a establecer diálogos con grandes consumidores, como los centros comerciales, para que activen sus propios sistemas de respaldo y alivien la carga sobre la red nacional.

“Hemos pedido a los gobernadores y alcaldes hablar con las empresas privadas (...) los centros comerciales, que tienen sus equipos de plantas eléctricas pero no se conectan a su generación propia; para ellos es más cómodo estar conectados a la red del SEN”, fustigó.

Prohibición de criptominería

Como medida adicional para proteger el sistema, el dirigente ratificó que no se permitirá la operación de granjas de minería de activos digitales en el país, dada su alta demanda energética.

“La presidenta dio una instrucción sobre el tema de las empresas generadoras de criptomonedas: eso no va a existir en ninguna parte, no hay autorización para eso, tiene un altísimo consumo eléctrico”, dijo Cabello.