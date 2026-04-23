Primer mensaje de John Barrett: Encargado de Negocios de EEUU explica cuál será su misión en Venezuela

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El nuevo encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, dio su primer mensaje pocas horas después de su llegada al país.

"La relación entre los Estados Unidos y Venezuela va a definir el futuro de nuestro hemisferio. Soy John Barretn y acabo de llegar a Venezuela para desempeñar el cargo de encargado de negocios en la Embajada de los Estados Unidos de Caracas", fueron las primeras palabras públicas de Barrett en Venezuela.

Asimismo, habló sobre la visión que tiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, sobre el país.

"El presidente Trump y el secretario Rubio tienen una visión clara para la prosperidad de nuestra región y estoy aquí para seguir implementando su plan de tres fases para Venezuela. Seguimos con Venezuela", sentenció el funcionario estadounidense.

Perfil de John Barrett

Barrett es un diplomático de carrera perteneciente al Servicio Exterior Senior de los Estados Unidos que se desempeñó como Encargado de Negocios en Guatemala y ocupó cargos de alta responsabilidad como Ministro Consejero en Panamá, además de haber servido en misiones diplomáticas en Perú, Brasil, El Salvador, China y Afganistán.

En su trayectoria académica, cuenta con una maestría en Administración de Empresas de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania y una licenciatura del Middlebury College.

El funcionario llega a Venezuela para suplir a Laura Dogu, quien estuvo en el país durante el proceso de reapertura de la Embajada de Estados Unidos.

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