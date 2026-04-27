Primeras declaraciones en público: John Barrett asegura que fase de estabilización ha sido alcanzada

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Este 27 de abril, el recientemente designado como el nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, participó en el Foro 'Venezuela Energética 2026: Integración en el mercado global', actividad que se desarrolla en el Hotel Eurobuilding, en Caracas.

El encuentro que, fue organizado por la Cámara Petrolera de Venezuela, contó con representantes del sector público y privado. El propósito, entre otras cosas, es definir una hoja de ruta para el sector petrolero del país.

Durante su intervención, Barrett aseguró que “el sector privado, incluyendo la inversión innovadora de Estados Unidos, es el motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial y un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica”.

"He instado a los miembros a aprovechar esta oportunidad histórica. Juntos, estamos construyendo una nueva Venezuela, profundamente ligada a nuestra región", agregó el diplomático estadounidense.

Barrett, reiteró su compromiso para cumplir con las tres fases del plan de Donald Trump para Venezuela: estabilización, recuperación y transición. “Ya la primera fase ha sido alcanzada”, dijo.

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