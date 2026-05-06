Próximos "puentes" feriados en Venezuela durante 2026: caen lunes y viernes

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Según el calendario de días feriados establecidos por la Sudeban, durante este 2026 restan dos "puentes" para el segundo semestre del año, días no laborables que caen lunes o viernes.

Próximos "puentes" en julio y octubre

24 de julio, Natalicio del Libertador Simón Bolívar: viernes

12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena: lunes

En cuanto al resto de días feriados que restan para este 2026, tenemos:

24 de junio, Batalla de Carabobo: miércoles

Días festivos que no generan cierre adicional

Sudeban aclara que las siguientes fechas, al caer en domingo o sábado, no tendrán un día bancario libre adicional, por lo que las operaciones funcionarán con normalidad el lunes siguiente:

Sábado 15 de agosto (Asunción de Nuestra Señora).

Sábado 13 de junio (Día de San Antonio).

Domingo 5 de julio (Día de la Independencia).

Domingo 1.º de noviembre (Día de Todos los Santos).

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