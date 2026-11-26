Este 26 de noviembre, el diputado oficialista Jorge Arreaza, fue consultado sobre los avances en la reforma de la polémica Ley Contra el Odio, negociaciones que siguen en la mesa de diálogo entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la representación de la Asamblea opositora de 2015, encabezada por Dinorah Figuera.

Durante una entrevista en Unión Radio, Arreaza afirmó que la Ley Contra el Odio tendrá una reforma profunda, aunque desde la oposición exigen su derogación.

«La ley vigente, aunque no se aplica desde hace bastantes meses, respondió a un momento político en 2017 en el que la violencia en las calles llegó a niveles muy altos y existía un discurso de odio muy posicionado (…). Cuando sales a quemar las calles y tratas de tumbar un Gobierno, hay una reacción del Estado», señaló.

La reforma establece la despenalización, aunque impone multas elevadas que han sido cuestionadas por organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

"Puede derogarse"

Arreaza enfatizó que las normas pueden modificarse parcialmente o dar paso a una legislación completamente nueva.

«Puede derogarse o tener un efecto derogatorio parcial; creo que esta reforma tiene un efecto derogatorio en todo lo que se refiere a la penalización», apuntó. Agregó que buscan adaptar el marco legal a nuevos esquemas y a los estándares de las Naciones Unidas.​

A finales del mes de septiembre, Arreaza reconoció abusos en la aplicación de la Ley Contra el Odio y pidió que esta se enfoque en el reencuentro. “No hay derecho a revisarle el teléfono a una persona en una alcabala”.

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