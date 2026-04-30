Reactivación de ruta EEUU - Venezuela: así está el ambiente en el aeropuerto de Maiquetía

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Todo está listo para el recibimiento en Maiquetía del primer vuelo proveniente de Miami este 30 de abril, luego de siete años de estar suspendidas las relaciones comerciales entre Venezuela y Estados Unidos.

El viaje inaugural salió hoy a las 10:11 a. m. desde el Aeropuerto Internacional de Miami y estima hora de llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía a la 1:36 p. m.

Trabajadores de American Airlines y funcionarios del aeropuerto de Maiquetía se toman fotos y reciben a las personas que hacen check- in en el aeropuerto internacional.

En el lugar, que ha sido decorado con arcos de globos alusivos a los colores de la bandera de los EEUU, también se encuentran medios de comunicación para la cobertura de este momento histórico en la aeronáutica venezolana.

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