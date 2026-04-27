Reconocida ensambladora de motos lanza plan de financiamiento de vehículo económico en Venezuela: detalles

Suscríbete a nuestros canales

Durante la decimo cuarta edición del Autofest, actividad que tuvo lugar del 24 al 26 de abril en la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, más de 50 marcas reconocidas internacionalmente presentaron sus nuevos vehículos en lo que es la exhibición más completa e importante del sector automotriz en Venezuela.

La actividad fue propicia para que la ensambladora china de motocicletas Bera, presentara su nuevo plan de financiamiento especial para la adquisición de vehículos Geely, la segunda marca más vendida en China.

El periodista Nelin Escalante, detalló que, el plan que lleva por nombre "tráetelo con Bera", permitirá que los compradores aquieran un Geely Livan X3 Pro en sus versiones sincrónicos o automáticos.

Precio y pagos por cuotas

Los vehículos tienen un costo final de entre $15.000 y $17.000 y pueden ser reservados pagando $1.000 (suscripción al plan), mientras el resto del dinero se cancela en 5 cuotas mensuales. El automovil se entrega una vez se cancele su totalidad.

De esta manera, el Geely Livan X3 Pro, se convierte en el carro más económico del mercado venezolano. El vehículo versión automático cuenta con una caja de 8 velocidades, y ya viene con un seguro por cuatro años.

Su velocidad máxima es de 160 km/h y es capaz de alcanzar los primeros 100 en solo 13 segundos. En las cuatro ruedas cuenta con frenos de disco, mientras que su suspensión delantera es McPherson independiente y la trasera es semi-independiente con brazo de torsión.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube