Trabajadores del Complejo Refinador de Amuay, en la península de Paraguaná, pieza central del Centro de Refinación Paraguaná y uno de los mayores complejos refinadores del mundo, fueron evacuados la mañana de este 26 de noviembre tras varias explosiones cerca de la Planta 2.

Pasadas las 10:40 a.m., reportes internos indicaban que la situación estaba siendo controlada, según el Diario La Mañana Digital de Falcón.

Hasta el momento no hay información oficial por parte de las autoridades al respecto.

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