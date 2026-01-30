Reporte Inameh: lluvias dispersas y calor extremo marcan la jornada de este 30 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) pronostica para este 30 de enero de 2026 un escenario climático dual: lluvias dispersas en varias regiones y un incremento significativo de las temperaturas en el centro y occidente del país.

De acuerdo con el boletín oficial, la situación meteorológica es la siguiente:

Gran Caracas (Distrito Capital, Miranda y La Guaira): se prevé nubosidad fragmentada durante la mayor parte del día, con probabilidades de lluvias dispersas al final de la tarde.

al final de la tarde. Zonas con precipitaciones: se esperan lluvias o chubascos aislados en áreas del Lago de Maracaibo, los Andes, Amazonas, sur de Bolívar y el Esequibo, especialmente después del mediodía.

Regiones estables: los Llanos Centrales y Occidentales mantendrán cielos parcialmente nublados con baja probabilidad de lluvias.

Temperaturas extremas y alertas

El país experimentará un fuerte contraste térmico hoy: se registró una temperatura de 6°C en las zonas montañosas del estado Mérida durante la madrugada.

Se estiman temperaturas cercanas a los 38°C en los estados Anzoátegui, Guárico, Cojedes y sectores de los Llanos, lo que eleva el riesgo de incendios forestales.

Estado de las costas

Para los navegantes y habitantes de las zonas litorales, el INAMEH reporta:

Litoral Central, Oriental y Occidental: marejada con olas de hasta 1 metro de altura.

Golfo de Venezuela: fuerte marejada con olas que podrían alcanzar los 2 metros.

