Resumen semanal (02 - 08/08) de la marca 2001: Capturan a 13 personas por intentar causar explosión en Plaza Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La primera semana del mes de agosto de este 2025 quedó marcada por la detención de 13 personas que intentaron causar una explosión en Plaza Venezuela, Caracas.

En noticias internacionales, esta semana entraron en vigencia los nuevos aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a más de 90 países.

En deportes, el futbol venezolano está a la expectativa ante el posible regreso de Darwin Machís y Yordan Osorio al deporte nacional.

Esta semana, la farándula está de luto, esta vez debido a la pérdida del maestro Eddie Palmieri, quien falleció a los 88 años.

Visite nuestra sección Nacionales

Visite nuestra sección Servicios

Visite nuestra sección de Sucesos

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube