Revelan nombres de candidatos postulados para Defensor del Pueblo: Vladimir Villegas y Eglée Lobato entre ellos

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Este jueves se revelaron de manera extroficial algunos de los nombres de los candidatos al cargo de Defensor del Pueblo.

De acuerdo con algunos parlamentarios consultados por el medio Guacamaya, nuevos nombres resaltan entre los candidatos a este cargo, tras la extensión del plazo de 48 horas anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Postulaciones a Defensor del Pueblo en Venezuela

En este sentido, destacan nombres del mundo político, académico y mediático, como lo son el periodista Vladimir Villegas y la abogada Eglée González Lobato.

Adicionalmente, se supo que el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano ya ha realizado entrevistas con algunos de estos candidatos.

Candidatos

Los nombres revelados por los parlamentarios consultados son los siguientes:

Marialbert Barrios: exdiputada de la oposición y activista de los Derechos Humanos

Eglée González Lobato: académica y abogada especialista en Derecho Administrativo y en procesos electorales

Vladimir Villegas: reconocido periodista con amplia trayectoria y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999

Luis Daniel Álvarez: periodista, internacionalista y analista de política internacional

Edgardo Toro: abogado e internacionalista, miembro de la Asociación Venezolana de Juristas (AVJ)

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