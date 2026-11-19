Pete Hegseth, Secretario de Guerra de Estados Unidos, compartió la madrugada de este jueves, a través de sus redes sociales, una serie de imágenes de su primer día en Caracas, destacando su reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Hegseth también compartió unas fotografías de él trotando en las cercanías del complejo militar de Fuerte Tiuna, luciendo una franela que decía "This is War" y de fondo el Ministerio de la Defensa venezolano.

En la misma publicación, el secretario de defensa recordó la operación de comienzos de este año que culminó con la captura de Nicolás Maduro, y aseveró que se levantó "en una Caracas diferente... a Caracas donde estamos avanzando seguridad compartida para estadounidenses y venezolanos".

"Tuve una productiva reunión con la presidenta Delcy Rodríguez, en la que firmé un documento de cooperación de defensa con la ministra de Defensa venezolana. Estamos restaurando alianzas militares naturales e históricas para lograr la paz a través de la fuerza en nuestro

Firma de cooperación militar entre Venezuela y EEUU

El Secretario de Guerra de los EEUU, Pete Hegseth, y el ministro de la Defensa de Venezuela, Gustavo González López, firmaron un acuerdo de cooperación militar en el Palacio de Miraflores, la tarde de este 18 de noviembre.

Hegseth llegó a Caracas en las últimas horas para sostener reuniones con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y demás funcionarios del gobierno interino de Venezuela.

Es el funcionario estadounidense de más alto rango que visita Venezuela en los últimos 27 años. El también jefe del Pentágono, fue recibido por el canciller Oliver Blanco.

Durante su intervención, Hegseth destacó la importancia de restablecer los lazos históricos y comerciales entre ambas naciones: "La prosperidad, la paz, la estabilidad de Venezuela significa un hemisferio más seguro y más seguro".

Asimismo, enfatizó el compromiso militar conjunto frente a amenazas transnacionales: "Garantizar que el pueblo venezolano no sea amenazado por actores extranjeros, narcoterroristas o criminales, y que estén seguros dentro de fronteras soberanas".

Por su parte, Rodríguez celebró el acuerdo: "Es un paso extraordinariamente relevante para nuestras relaciones bilaterales. Quiero resaltar la importancia en reanudar relaciones en la cooperación técnico-militar", dijo.

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