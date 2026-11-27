La presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó este viernes que la directiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una dispensa para Venezuela y el crédito aprobado para el sector privado nacional por el BID Invest ya está disponible para el país.

"Ya hoy se aprobó en la directiva del Banco Interamericano la dispensa para Venezuela; es un primer paso, pero ya desde hoy está disponible crédito para el sector privado y para los emprendedores", dijo durante un evento con motivo del aniversario del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).

Rodríguez no precisó de cuánto sería el monto de este crédito.

Visita de delegación del BID a Caracas

La mandataria recordó que las autoridades del Banco Interamericano estuvieron en Venezuela para dar impulso, a través del financiamiento, al sector privado y también a los pequeños empresarios y comerciantes.

«Esta política del diálogo diplomático tenemos que verlo traducido en beneficios para el país, beneficios para nuestra población, nuestros ciudadanos», añadió.

El pasado 2 de octubre, una delegación del BID Invest visitó Venezuela para evaluar planes de financiamiento para el sector privado, según informó entonces Rodríguez.

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