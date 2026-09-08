Sismo de magnitud 4.4 sacude Venezuela: Funvisis reporta cadena de temblores en las últimas horas este 8 de septiembre

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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó una secuencia sísmica registrada durante la madrugada de este martes 8 de septiembre de 2026 en el occidente del país, con epicentros localizados entre las poblaciones de Churuguara, estado Falcón, y Aroa, Yaracuy.

El evento principal ocurrió a las 2:49 a. m. con una magnitud de 4.4 Mw y una profundidad de 3,3 kilómetros. Su localización exacta se fijó a 55 kilómetros al este de Churuguara y a 58 kilómetros al noroeste de Aroa, siendo percibido por habitantes de sectores vecinos.

Cadena de temblores y réplicas en la madrugada

Posterior al movimiento de mayor magnitud, el Servicio Sismológico Venezolano detectó al menos tres eventos adicionales en la misma falla sísmica durante el transcurso de la madrugada:

Segundo evento: registrado a las 2:53 a.m. con una magnitud de 3.4 Mw y una profundidad de 8,5 kilómetros, localizado a 37 kilómetros al noroeste de Aroa y 52 kilómetros al este de Churuguara.

Tercer evento: registrado a las 5:15 a.m. con una magnitud de 2.6 Mw y una profundidad de 3,9 kilómetros, ubicado a 40 kilómetros al este de Churuguara y 47 kilómetros al noroeste de Aroa.

Cuarto evento: registrado a las 5:55 a.m. con una magnitud de 2.8 Mw y una profundidad de 9,1 kilómetros, ubicado a 44 kilómetros al este de Churuguara y 48 kilómetros al noroeste de Aroa.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni pérdidas humanas producto de esta cadena de eventos.

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