Sismos en Venezuela durante la madrugada de hoy 18 de agosto: reportes Funvisis

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) ha reportado tres sismos en Venezuela en las últimas horas de este lunes 18 de agosto.
Sismos en La Guaira y Falcón
El primer sismo de este martes se registró en Falcón, el evento de magnitud 2.5 Mw a las 02:26 a.m., su epicentro fue ubicado a 21 km al noreste de Aroa y con una profundidad de 5,0 km.
FUNVISIS
Sismo
18/08/2026 02:26
Mag (Mw): 2.5
Prof: 5.0 km
Epicentro: 10.600 N -68.787 O
21 km al noreste de Aroa
De acuerdo con los reportes preliminares publicados por Funvisis, el epicentro del segundo movimiento telúrico tuvo lugar a 10 km al noroeste de La Guaira y su magnitud fue de 4.0 Mw, registrado a las 03:07 a.m.
FUNVISIS
Sismo sentido
18/08/2026 03:07
Mag (Mw): 4.0
Prof: 10.0 km
Epicentro: 10.640 N -67.011 O
10 km al noroeste de La Guaira
El tercer movimiento telúrico se registró a las 09:01 a.m. y su magnitud fue de 3.3. El epicentro tuvo lugar a 26 km al oeste de Los Teques, estado Miranda.
FUNVISIS
Sismo
18/08/2026 09:01
Mag (Mw): 3.3
Prof: 5.0 km
Epicentro: 10.407 N -67.268 O
21 km al noreste de La Victoria
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