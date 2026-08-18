Sismos en Venezuela durante la madrugada de hoy 18 de agosto: reportes Funvisis

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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) ha reportado tres sismos en Venezuela en las últimas horas de este lunes 18 de agosto.

Sismos en La Guaira y Falcón

El primer sismo de este martes se registró en Falcón, el evento de magnitud 2.5 Mw a las 02:26 a.m., su epicentro fue ubicado a 21 km al noreste de Aroa y con una profundidad de 5,0 km.

FUNVISIS

Sismo

18/08/2026 02:26

Mag (Mw): 2.5

Prof: 5.0 km

Epicentro: 10.600 N -68.787 O

21 km al noreste de Aroa

De acuerdo con los reportes preliminares publicados por Funvisis, el epicentro del segundo movimiento telúrico tuvo lugar a 10 km al noroeste de La Guaira y su magnitud fue de 4.0 Mw, registrado a las 03:07 a.m.

FUNVISIS

Sismo sentido

18/08/2026 03:07

Mag (Mw): 4.0

Prof: 10.0 km

Epicentro: 10.640 N -67.011 O

10 km al noroeste de La Guaira

El tercer movimiento telúrico se registró a las 09:01 a.m. y su magnitud fue de 3.3. El epicentro tuvo lugar a 26 km al oeste de Los Teques, estado Miranda.

FUNVISIS

Sismo

18/08/2026 09:01

Mag (Mw): 3.3

Prof: 5.0 km

Epicentro: 10.407 N -67.268 O

21 km al noreste de La Victoria

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