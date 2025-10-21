Sistema de baja presión y onda tropical en Venezuela: Inameh prevé lluvias para estas regiones

Suscríbete a nuestros canales

Para este martes 21 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advirtió sobre un sistema de baja presión y la onda tropical nro. 48 que causarán lluvias en algunas regiones de Venezuela.

En tal sentido, el Inameh reveló que la onda tropical nro. 48 está al occidente venezolano, asociada a un sistema de baja presión, AL98, con 90% de formación ciclónica.

Por lo que, en horas de la mañana, se estima cielo con nubosidad fragmentada y partes parcialmente nubladas en gran parte del territorio nacional.

Pronóstico del Inameh para las próximas horas

Asimismo, se prevé zonas cubiertas y lluvias o chubascos dispersos en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Anzoátegui, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

Por otra parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología espera que durante la tarde y noche habrá desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas en gran parte del país.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, siendo más intensas y frecuentes en zonas en la Guayana Esequiba, Sucre, Bolívar, Amazonas, Región Central, Llanos Centrales,Occidentales, los Andes y sur del Zulia.

