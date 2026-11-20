La tarde de este viernes, el Sistema Patria inició el pago del Ingreso Integral a los pensionados que cobran por el IVSS.

El beneficio está llegando por un monto de Bs 63.000. ($68).

Este beneficio se ejecuta mensualmente en cumplimiento de las medidas que impulsa el Ejecutivo Nacional en beneficio de los pensionados y pensionadas.

¿Cómo retirar los fondos?

Acceda o escanee su usuario en la Plataforma Patria.

Verifique la pestaña de «Monedero» para aceptar el Ingreso Integral.

Transfiera los fondos desde el monedero Patria a su cuenta bancaria registrada para hacer uso de su dinero, o mantenga actualizados sus datos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales si presenta problemas con el depósito.

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