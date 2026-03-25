Trabajadores y pensionados salen a las calles de Caracas este 25 de marzo: punto de salida y ruta

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Para este martes, diversas organizaciones gremiales y sindicales (lideradas por la APUCV, la Coalición Sindical Nacional y gremios de la salud) han convocado una movilización en el centro de Caracas y varios estados del país.

El motivo principal de la actividad es exigir mejoras salariales y pensiones, así como el rechazo a las bonificaciones.

"Nuestra convocatoria es desde el barrio, desde el cacerío, desde la urbanización. Hemos sufrido la calamidad de un mal gobierno que ha violado los sagrados derechos de todos, solo la lucha nos hará libre", expresó Carlos Salazar, coordinador nacional de la Coalición Sindical.

El punto de salida de la marcha será desde la Plaza del Rectorado de la UCV.

Hora: 10:00 AM

EN DESARROLLO...

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