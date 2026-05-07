ÚLTIMA HORA | Ministerio Penitenciario confirma muerte de Víctor Hugo Quero Navas: COMUNICADO

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Este 07 de mayo, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez confirmó la muerte de Víctor Hugo Quero, quien había sido detenido en enero de 2025. A través de un comunicado, el Ministerio Penitenciario detalló que, falleció el 24 de julio de 2025 en el hospital Militar de Caracas, producto de una insuficiencia respiratoria aguda.

Tras una investigación iniciada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) a raíz de denuncias de la madre de Quero en redes sociales, el Ministerio para el Servicio Penitenciario ha esclarecido el paradero de Víctor Hugo Quero Navas (C.I.V-11.204.662), informando que el ciudadano falleció en julio de 2025.

Cronología del Caso, según el Ministerio Penitenciario

​Detención: Quero Navas fue recluido en el Internado Judicial Rodeo I el 03 de enero de 2025. Según el ente oficial, durante su reclusión no suministró datos de familiares ni recibió visitas.

​Complicaciones de Salud: El 15 de julio de 2025, fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo por una hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo.

​Fallecimiento: Tras 10 días de atención médica, falleció el 24 de julio de 2025 a las 11:25 p.m. La causa del deceso fue una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a un tromboembolismo pulmonar.

​El comunicado detalla que, ante la ausencia de familiares y al estar bajo la tutela del Estado, se procedió a su inhumación formal el 30 de julio de 2025.

​La aclaratoria surge luego de que el CICPC iniciara una investigación por "noticia criminis" el pasado 10 de marzo de 2026, tras denuncias públicas sobre su presunta desaparición. La madre del ciudadano, Carmen Teresa Navas, había comparecido ante las autoridades días después para conocer el estatus de su hijo.

Compromiso Institucional

​El Ministerio Penitenciario ha puesto a disposición de las autoridades competentes los expedientes del caso para su revisión, extendió sus condolencias a la familia y se comprometió a realizar la entrega de los restos a sus allegados.

El medio Tal Cual ha informado que, Quero fue detenido y acusado de «terrorismo, financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir». También se le señala de supuestamente ser traidor a la patria y conspirador con gobiernos extranjeros. Se le vincula a Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos y al Centro Nacional de Inteligencia Española (CNI)".

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