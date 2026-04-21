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La violencia carcelaria sacudió este lunes 20 de abril el Centro Penitenciario Región Capital Yare III, ubicado en el estado Miranda.

Un enfrentamiento entre privados de libertad escaló hasta convertirse en un motín, dejando un saldo lamentable de cinco reclusos fallecidos, según confirmó el Ministerio para el Servicio Penitenciario a través de un comunicado oficial.

El incidente se habría originado por una "riña" interna en este recinto, el cual funciona como establecimiento de máxima seguridad para el resguardo de líderes de bandas criminales.

El Ministerio Público ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Los fallecidos fueron identificados como:

Keivin Eduardo Matamoros Matamoros (V-25.985.557)

Eliecer José Córdoba García (V-19.124.043)

Erkin Josué Ramos Flores (V-19.999.143)

José Pascual Andrade Aguilar (V-25.753.153)

Jean Carlos Jiménez Barrios (V-19.894.077)

El Ministerio para el Servicio Penitenciario aseguró que la situación se encuentra bajo control, mientras que el Ministerio Público coordina los peritajes técnicos para determinar las causas exactas del motín y las responsabilidades penales derivadas de estas muertes.

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