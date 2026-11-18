El Secretario de Guerra de los EEUU, Pete Hegseth, y el ministro de la Defensa de Venezuela, Gustavo González López, firmaron un acuerdo de cooperación militar en el Palacio de Miraflores, la tarde de este 18 de noviembre.

Hegseth llegó a Caracas en las últimas horas para sostener reuniones con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y demás funcionarios del gobierno interino de Venezuela.

Es el funcionario estadounidense de más alto rango que visita Venezuela en los últimos 27 años. El también jefe del Pentágono, fue recibido por el canciller Oliver Blanco.

Durante su intervención, Hegseth destacó la importancia de restablecer los lazos históricos y comerciales entre ambas naciones: "La prosperidad, la paz, la estabilidad de Venezuela significa un hemisferio más seguro y más seguro".

Asimismo, enfatizó el compromiso militar conjunto frente a amenazas transnacionales: "Garantizar que el pueblo venezolano no sea amenazado por actores extranjeros, narcoterroristas o criminales, y que estén seguros dentro de fronteras soberanas".

Por su parte, Rodríguez celebró el acuerdo: "Es un paso extraordinariamente relevante para nuestras relaciones bilaterales. Quiero resaltar la importancia en reanudar relaciones en la cooperación técnico-militar", dijo.

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