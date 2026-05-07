Venezuela alcanza un nuevo hito de demanda eléctrica este 7 de mayo: gobierno anuncia medidas

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El gobierno nacional reportó este jueves un nuevo máximo en la demanda de energía eléctrica, con una cifrra oficial alcanzó los 15.579 Megavatios (MW), consolidándose como el registro más elevado documentado en el país durante los últimos nueve años.

A través de un comunicado, la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios señaló en un comunicado que este repunte en las estadísticas energéticas está vinculado directamente con el impacto de las altas temperaturas que persisten en el territorio y el sostenido crecimiento económico nacional.

Ante esta circunstancia, el organismo informó que sus equipos técnicos se encuentran desplegados realizando maniobras de estabilización y protección para asegurar el equilibrio del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

De igual forma, las autoridades emitieron un requerimiento al sector privado que posee capacidad de autogeneración, y exhortó a estas entidades a realizar un "uso responsable de las mismas", especialmente ante las proyecciones climáticas para la jornada de este jueves y el viernes.

Lanzamiento del plan PRTSEN

Como medida estructural, el Ejecutivo Nacional confirmó que a partir del viernes se abrirá una convocatoria de alcance nacional. En este proceso participarán los sectores industrial, académico, científico y privado con el fin de presentar y poner en conocimiento al país del Plan de Recuperación y Transformación del Sistema Eléctrico Nacional (PRTSEN).

El proyecto está destinado a fortalecer la infraestructura de generación a mediano y largo plazo, permitiendo que el sistema responda de manera efectiva a los requerimientos de la demanda actual, apuntó el comunicado.

Restricciones a la minería y efecto de sanciones

En materia de regulaciones, el gobierno ratificó la "prohibición absoluta de la minería digital en todo el territorio nacional". Para dar cumplimiento a esta normativa, se ha activado un plan de supervisión junto a los órganos competentes, estableciendo sanciones legales para quienes operen de forma ilícita.

"Las sanciones internacionales han golpeado al Sistema Eléctrico Nacional, coadyuvando a las dificultades en su recuperación plena", señaló el comunicado, en el que precisaron que el compromiso institucional está orientado a robustecer el servicio e integrar los megavatios necesarios para el bienestar poblacional en este ciclo de gestión.

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