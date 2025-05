¿A cuáles becas internacionales pueden optar los venezolanos?: hay programas en Europa y Asía

Suscríbete a nuestros canales

Estudiar en el extranjero es una oportunidad de vida grande, por ello hay programas y becas para los venezolanos que quieren formarse en otro país y ampliar sus conocimientos.

Las becas internacionales promueven el aprendizaje y el desarrollo personal, y, a su vez, fomentan el intercambio cultural.

¿A cuáles becas internacionales pueden aplicar los venezolanos?

Japón

El Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología del Japón (MEXT: Monbukagakusho según su romanización al español) tiene programas de educación financiada a venezolanos, quienes pueden hacer estudios de investigación de postgrado y pregrado.

También hay oportunidad en el área técnica, en escuelas de formación profesional y capacitación pedagógica llamada “Teacher Training Students”.

Para quienes son venezolanos con ascendencia japonesa y quieren conectar con la cultura, hay estudios del idioma y la cultura.

China

A finales del 2024, la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho anunció la convocatoria para cursar estudios universitarios en China a través del "Acuerdo de cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular de China, en materia de Educación Universitaria".

Las becas van desde pregrado hasta doctorado, cada uno con sus especificaciones, como la edad, el indice académico y formación, en los casos de maestría y doctorado.

Algunas de los estudios son de ciberseguridad, inteligencia artificial, ciencias básicas, entre otros.

Los documentos a entregar son título y certificación de notas, ambos apostillados debidamente y traducidos al chino e inglés. Los postulantes deben de tener un pasaporte vigente, con fecha de vencimiento mayor a cinco años.

Alemania

El país europeo cuenta con becas de educación superior para venezolanos como parte del los programas DAAD.

Hay programas en áreas artísticas como "Accordion" (Licenciatura y Maestría) ofrecidos por varias instituciones, incluyendo Franz Liszt College of Music, Weimar, y Munich College of Music and Theatre.

En el área de contabilidad y finanzas, los postulantes son formados en universidades como Saarland University of Applied Sciences y German International University.

La mayoría de los programas activan el período de solicitudes en julio.

Francia

Francia cuenta con financiamiento para estudiantes extranjeros con el programa Erasmus+. Aunque el programa ya cerró el plazo de postulaciones, estas son habilitadas a principio de año.

Los requisitos son: tener una licenciatura, dominar el idioma francés y no tener nacionalidad francesa.

Eramus+ financia el boleto aéreo ida y vuelta, los costos universitarios, seguro social, acceso a restaurantes universitarios a € 1.

Los trámites de visa estudiantil son gratis para los seleccionados.

Reino Unido

Los venezolanos tienen opciones para estudiar una maestría en Reino Unido como parte de las becas Chevening.

Este programa cubre la matrícula, manutención, vuelos y visas, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO).

Actualmente aceptan postulaciones, por lo que ya comenzaron con la entrevista de los posibles becados.

Además, se informó que el plazo para postularse para los programas de 2026 abrirán en el segundo semestre de 2025.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube