Activan bono especial a través del Sistema Patria con diferentes montos: 12 de noviembre

En las últimas horas, el Ejecutivo Nacional inició el pago del Bono de Contingencia, noviembre 2026, a través de la Plataforma Patria para las familias afectadas por los terremotos del 24 de junio.

Monto máximo: 402.750,00 Bs.

El Bono de Contingencia es una asignación económica mensual del Gobierno nacional entregada a través del Sistema Patria para apoyar a las familias, comerciantes y trabajadores afectados por los sismos del 24 de junio de 2026. Este esquema de protección financiera fue establecido por seis meses para garantizar un ingreso de estabilización directa a los hogares damnificados.

La asignación mantiene su entrega activa durante el ciclo del 11 al 14 de noviembre de 2026 y se estructura en tres niveles según el grado de vulnerabilidad y afectación registrado en el censo ejecutivo:

• Nivel 1. Asignación base con un tope de 93.000 bolívares.

• Nivel 2. Asignación intermedia con un tope de 186.000 bolívares.

• Nivel 3. Asignación máxima para casos de mayor afectación con un tope de 402.750 bolívares.

Visite nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube