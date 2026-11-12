Finanzas

Activan bono especial a través del Sistema Patria con diferentes montos: 12 de noviembre

La asignación mantiene su entrega activa hasta el 14 de noviembre

Por Robert Lobo
Jueves, 12 de noviembre de 2026 a las 02:12 pm
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Activan bono especial a través del Sistema Patria con diferentes montos: 12 de noviembre

En las últimas horas, el Ejecutivo Nacional inició el pago del Bono de Contingencia, noviembre 2026, a través de la Plataforma Patria para las familias afectadas por los terremotos del 24 de junio.

Monto máximo: 402.750,00 Bs.

El Bono de Contingencia es una asignación económica mensual del Gobierno nacional entregada a través del Sistema Patria para apoyar a las familias, comerciantes y trabajadores afectados por los sismos del 24 de junio de 2026. Este esquema de protección financiera fue establecido por seis meses para garantizar un ingreso de estabilización directa a los hogares damnificados.

La asignación mantiene su entrega activa durante el ciclo del 11 al 14 de noviembre de 2026 y se estructura en tres niveles según el grado de vulnerabilidad y afectación registrado en el censo ejecutivo:

Nivel 1. Asignación base con un tope de 93.000 bolívares.
Nivel 2. Asignación intermedia con un tope de 186.000 bolívares.
Nivel 3. Asignación máxima para casos de mayor afectación con un tope de 402.750 bolívares.

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