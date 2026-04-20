Activan sistema de vigilancia 24/7 en uno de los principales cementerios de Caracas: 20 de abril

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Este 19 de abril, fue activado el nuevo Centro de Vigilancia de la Policía de Caracas en el Cementerio General del Sur, el cual reforzará la seguridad en esta zona de la capital, así lo informó la alcaldesa Carmen Meléndez, en su cuenta en la red social Instagram.

La infraestructura cuenta con sistemas de videovigilancia, una sala de monitoreo y control; asimismo, la instalación dispone de áreas de descanso, cocina y comedor.

El centro permitirá supervisar de manera integral las 277 hectáreas que comprende el Cementerio General del Sur, para garantizar un mayor control en sus espacios internos y perimetrales.

El patrullaje preventivo se realizará las 24 horas del día, con cobertura especial en ocho zonas estratégicas, lo que permitirá una vigilancia más efectiva y continua en todo el recinto.

Remodelación del camposanto

En días recientes, la presidenta Encargada de la República, Delcy Rodríguez, entregó las obras de rehabilitación integral del Cementerio General del Sur y del sector Santa Eduviges, en la parroquia Santa Rosalía.

"La transformación del Cementerio General del Sur es un compromiso con el pueblo de Caracas, y día a día vamos observando los cambios, hasta convertirlo en un camposanto referencia para el país. Seguimiento y control, trabajo en equipo, constancia y compromiso", expresó la alcaldesa Carmen Meléndez.

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