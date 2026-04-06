Alcalde de Baruta reconoce situación crítica con el agua: actualiza información sobre el servicio

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Este lunes, el alcalde del municipio Baruta, Darwin González, calificó de crítica la situación por la escasez de agua potable en los últimos días en esta jurisdicción mirandina.

A través de un video difundido en sus redes sociales, González hizo un llamado a HidroVen, ente encargado de la distribución del agua potable, para que proceda a activar el servicio en esta localidad.

"El día de ayer se culminaron todos los trabajos de mantenimiento programados por el ente responsable y se comenzó lo que se conoce como la saturación del sistema. Para que llegue el agua a nuestro municipio, debe activarse la estación N25 que es donde está el alimentador Norte y Sur que surten el territorio", expresó.

"Le pedimos a Hidroven el máximo esfuerzo para que el agua llegue hoy a Baruta", agregó.

Hidroven realizó trabajos de mantenimiento

Desde el pasado 02 de abril, Hidroven ejecutó trabajos de mantenimiento correctivo especial y mejoras hidráulicas en el Sistema Tuy II. Según lo informado por las autoridades, estas reparaciones tendrían una duración de entre 72 y 96 horas, lo que afectó el servicio de agua potable en zonas de Miranda, La Guaira y el Distrito Capital.

Sin embargo, según denuncian usuarios en redes sociales, al día de hoy hay localidades que aún no cuentan con el vital servicio.

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