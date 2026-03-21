Alcalde Zohran Mamdani: elimina este tipo de arrestos a ciclistas en Nueva York

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Una reforma de gran impacto en la movilidad de Nueva York entrará en vigencia el próximo viernes 27 de marzo para modificar el procesamiento de las faltas viales leves.

Con esta medida, quienes circulen en bicicletas tradicionales o eléctricas y cometan infracciones sencillas, como transitar por la acera o no respetar señales, recibirán boletas administrativas en lugar de citaciones criminales. El cambio busca que el trato hacia los ciclistas sea equivalente al de los conductores de vehículos motorizados, eliminando la obligatoriedad de acudir a cortes penales.

"Al poner fin a las citaciones penales por infracciones de tráfico de carácter leve, garantizamos que los ciclistas reciban el mismo trato que cualquier otro usuario de la vía", declaro Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York.

Protección a trabajadores y fin de antecedentes

La iniciativa tiene como objetivo central evitar que trabajadores esenciales, especialmente dentro de la comunidad inmigrante, enfrenten registros penales o riesgos de deportación por incidentes de tráfico menores. Bajo el esquema anterior, el incumplimiento de una citación podía derivar en órdenes de arresto, una situación que la administración actual busca erradicar para garantizar la equidad en el uso de la vía pública y evitar consecuencias legales desproporcionadas para los repartidores.

Supervisión a plataformas de delivery

El plan de la ciudad no se limita a la despenalización; a partir de abril, se iniciarán programas de formación obligatorios para trabajadores en seis idiomas.

Además, las autoridades exigirán a las empresas de aplicaciones de reparto la entrega de datos detallados sobre sus algoritmos y tiempos de entrega. Esta medida busca fiscalizar las presiones digitales que podrían incentivar a los conductores a cometer imprudencias en las calles para cumplir con plazos de entrega poco realistas.

"Me hicieron ir a ver a un juez porque estaba entregando un pedido y me subí a la acera. Ahora, cualquier cosa lo puede poner a uno en riesgo de deportación. Esta es una gran noticia para nosotros", dijo Julio Solorio, repartidor por delivery en Nueva York.

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