¿Alquiler de cuentas Binance en $40 la hora? La plataforma de criptoactivos lanza una advertencia

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La plataforma líder en criptoactivos, Binance, lanzó una advertencia a sus usuarios luego de que circulara una información sobre el supuesto "alquiler" de cuentas personales.

La información que surgió a través de Facebook, instaban a los usuarios de Binance a alquilar sus cuentas personales por un monto de $40 la hora.

Binance aclara que sus cuentas son instransferibles

Rápidamente, Binance advirtió sobre los riesgos que implican este tipo de acciones, asegurando que sus cuentas son personales e intransferibles y no deben ser compartidas.

Comunicado

En Binance nos comprometemos con la seguridad de nuestra comunidad. Por eso queremos recordarte algo importante:

Tu cuenta Binance fue creada para ti, y solo para ti. El uso indebido de tu cuenta puede derivar en la suspensión o cancelación definitiva del servicio por incumplimiento de los Términos y Condiciones.

Al aceptar nuestras Condiciones de Uso, te comprometes a ser el único responsable de todas las operaciones realizadas desde tu cuenta. Esto incluye proteger tus credenciales de acceso y no permitir que terceros, ya sean conocidos, familiares, o supuestos "asesores de inversión" la utilicen en tu nombre.

⚠️ ¿Te pidieron acceso a tu cuenta? Es una estafa.

Una táctica común de los estafadores es solicitar tus datos de acceso o pedirte que "prestes" tu cuenta bajo promesas de ganancias fáciles, ayuda técnica o gestión de inversiones. Binance nunca te pedirá que cedas el control de tu cuenta a un tercero.

Recuerda:

✅ Tu cuenta es personal e intransferible.

✅ Eres el único responsable de las transacciones realizadas desde ella.

✅ Ceder o prestar tu cuenta a terceros viola los Términos de Uso de Binance.

✅ El incumplimiento puede resultar en la suspensión o cancelación inmediata de tu cuenta.

Si sospechas que alguien accedió a tu cuenta sin autorización, contáctanos de inmediato a través de los canales oficiales de soporte de Binance.

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