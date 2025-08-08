Aparecen nuevas páginas falsas del Banco de Venezuela: tome nota de los canales oficiales

Suscríbete a nuestros canales

A través de las redes sociales se han difundido diversas campañas y ofertas del Banco de Venezuela para la obtención de créditos, premios o el cobro de algunos bonos.

Sin embargo, estas campañas son falsas y no están registradas en las redes y sitios oficiales de la entidad bancaria.

Nuevas páginas falsas del Banco de Venezuela

En redes y grupos, múltiples usuarios alertan sobre la difusión de páginas ofreciendo "promociones de bonos, créditos o cualquier otro premio", relacionadas al Banco de Venezuela (BDV).

En este sentido, aseguran que "son estafas difundidas a través de perfiles de usuario falsos".

Entre los pagos que ofrecen estas falsas campañas, incluye un falso "nuevo bono mujer de 7.000", así como un presunto bono especial de 2025 por montos de más de 6 mil bolívares.

Canales oficiales del BDV

El BDV dispone de canales oficiales, por los que suele ofrecer y difundir sus campañas y servicios a los clientes, entre ellos créditos y microcréditos para personas naturales y empresas.

Por ello, es importante destacar que entre los servicios crediticios que ofrece el BDV se encuentran los siguientes:

Personas naturales

Credimujer

Crediempresarial

Crédito agropecuario

CrediEmprendeBDV

Microcrédito

Credisocial productivo

Para empresas:

Credisocial Productivo

Crediempresarial

Crédito Agropecuario

Microcrédito

