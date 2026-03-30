¡Atención, Nueva York! Prepárate para la mayor invasión de mosquitos en la historia de la ciudad

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El Departamento de Salud de Nueva York y expertos en meteorología advierten sobre una presencia masiva de mosquitos en la ciudad a partir del 1 de abril 2026, temporada que podría extenderse hasta octubre de este año.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la combinación de lluvias frecuentes y un calor inusual creará el entorno propicio para una reproducción acelerada de insectos en los cinco condados. Este fenómeno, impulsado por un invierno previo más suave, ha extendido el ciclo de vida de los insectos.

Factores climáticos y propagación geográfica

La proliferación de los mosquitos en este ciclo no se limitará a las zonas costeras, sino que afectará con intensidad a Manhattan, parques públicos, cementerios y patios residenciales. Agencias de control de plagas del Lower Hudson Valley reportan que las temporadas son cada vez más largas y precoces debido a las olas de calor anticipadas.

Nueva York ya se posicionó el año pasado como la tercera ciudad con mayor población de estos insectos en Estados Unidos, situándose solo detrás de Los Ángeles y Chicago en los rankings de infestación urbana.

Vigilancia sanitaria y riesgos de virus

Ante la llegada del verano 2026, el ayuntamiento mantiene activos programas de trampeo y fumigación selectiva para monitorear enfermedades. Históricamente, el virus del Nilo Occidental ha tenido presencia anual en la metrópolis desde 1999, y recientemente se detectó por primera vez el virus Jamestown Canyon en ejemplares locales. Sobre las labores de control, funcionarios y especialistas del área han emitido declaraciones técnicas:

"Mantenemos un programa integral de vigilancia que incluye pruebas y fumigaciones dirigidas para reducir el riesgo de transmisión, pero la colaboración ciudadana en la eliminación de criaderos es fundamental", señaló un portavoz del Departamento de Salud de Nueva York.

Protocolos de prevención ciudadana

Las autoridades sanitarias recomiendan a la población vaciar de forma periódica cualquier recipiente que acumule agua, como neumáticos, juguetes, fuentes o latas, para frenar la multiplicación de los mosquitos. Asimismo, se insta al uso de repelentes aprobados por la EPA y al empleo de ropa de manga larga en zonas de vegetación densa.

El Departamento de Salud notificará a través de sus plataformas digitales los días y sectores donde se aplicarán larvicidas y fumigaciones aéreas o terrestres para mitigar el impacto de la plaga.

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