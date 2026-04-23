Autoridades supervisan estado de las unidades de transporte en Caracas este 23 de abril: esto pasó

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En el marco de garantizar el buen funcionamiento de las unidades de transporte público que cubren la ruta Propatria - Cuartel - San Martín - Silencio, en el centro de Caracas, autoridades de la Alcaldía del municipio Libertador inspeccionaron algunos de estos vehículos pertenecientes a la línea Sociedad Civil de Conductores Unión.

El objetivo principal fue verificar que todas las unidades operen bajo los lineamientos establecidos, a fin de garantizar un servicio seguro, eficiente y digno para todos los caraqueños.

"Supervisamos desde el estado mecánico hasta el cumplimiento de las rutas y tarifas, asegurando que el derecho al libre tránsito se ejerza con responsabilidad", detallaron desde Intravialca.

Durante las inspecciones, se verificó que los conductores estén al día con los documentos y el estado mecánico de las camionetas.

En las últimas semanas, usuarios han denunciado el mal estado en que se encuentran algunas de las unidades de transporte, al mismo tiempo que cuestionan los recientes aumentos de las tarifas que, a juicio de los caraqueños, no ha significado mejoría en el servicio.

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