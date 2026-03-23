Balance de El hatillo: resaltan buena cifra en seguridad y salud 2025

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El alcalde de El Hatillo, Fernando Melena, presentó su Memoria y Cuenta 2025 en elq ue muestra los resultados que consolidan el compromiso de la administración bajo la premisa “Vamos por más calidad de vida”.

"Lo que hoy mostramos es la evolución de un proyecto que iniciamos para transformar cada una de las comunidades. Cada cifra es el resultado de un plan diseñado para que nuestros vecinos vivan mejor" afirmó el alcalde.

Entre las cifras que avalan dicha gestión estratégica posicionan al municipio como un referente de eficiencia en la Gran Caracas.

Cultura Tributaria: Fue superada en un 34% la estimación de meta de ingresos del 2025, lo cual es el resultado del despliegue de un equipo que realizó la supervisión de los comercios, a lo largo de todo el municipio. Este porcentaje también es a los comerciantes.

Gracias al fortalecimiento del patrullaje inteligente, el índice delictivo registró descensos drásticos: los robos disminuyeron en un 80%, los hurtos un 11% y las lesiones personales un 38%. Lo cual arroja una disminución de 12% de los delitos totales, en comparación con el 2024.

Alianzas: la continua relación con prestadores de servicios públicos, fue uno de los logros del reimpulso de las políticas públicas que tienen como norte las alianzas con los prestadores de servicio de telefonía, de internet, de gas, de electricidad y de suministro de agua.

Los beneficios también se refleja en el bienestar de los hatillanos, a través de las Jornadas de Salud, con las cuales en el 2025 se atendieron más de 3.300 personas.

Sistema educativo 100% apto: Quienes tienen una educación integral en las cinco escuelas municipales de El Hatillo, se complementa su pénsum de estudios con actividades deportivas y recreativas, además de una dotación de textos y útiles escolares facilitados por la alcaldía.

“Esta Memoria y Cuenta 2025 no solo cierra un ciclo de éxitos, sino que establece las bases para profundizar las políticas de bienestar, evidenciando que nuestra gestión tiene una ruta clara y planificada hacia la excelencia", señala.

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