Bancamiga: 19 años impulsando la banca del futuro en Venezuela

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Bancamiga, una de las entidades financieras más dinámicas y vanguardistas del sistema bancario venezolano, cumple este jueves 19 años. Han sido casi dos décadas marcadas por profundos procesos de cambio y crecimiento, sobre un mismo sentido de dirección: ofrecer al país productos y servicios innovadores que satisfacen las necesidades de los venezolanos.

“Llegar a 19 años con 1.221.000 clientes es el resultado directo de una estrategia centrada en ofrecer facilidades pensadas para impulsar el crecimiento financiero de niños, adolescentes y adultos, de emprendedores, comerciantes y empresarios, sin importar el lugar en el que se encuentren. Una estrategia que en 2025 logró 26.963 millones de dólares en volumen transaccional”, expresó el Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, José Simón Elarba.

Desde sus inicios, Bancamiga ha sido un promotor incansable de la bancarización. Su portafolio ha marcado pauta en el mercado con soluciones que hoy son cotidianas para millones, como el Pago Móvil Interbancario, la gestión de cuentas en divisas y la introducción de puntos de venta con tecnología Contactless.

Uno de los productos estrella, la Tarjeta de Débito Mastercard Bancamiga, ha transformado la experiencia de consumo al permitir pagos tanto en bolívares como en divisas, facilitando además el acceso a plataformas de streaming y compras en el comercio electrónico internacional. Esta oferta se complementa con Bancamiga Suite, una aplicación móvil que ha evolucionado para ofrecer operatividad práctica, funcional y, sobre todo, segura a través de herramientas como el Candado Virtual y el ID Check.

El valor del capital humano y la confianza

Para José Simón Elarba, el éxito de estos 19 años reside en la sinergia entre la confianza de los clientes y la dedicación de un equipo humano que hoy conforman 1.351 personas, 73% mujeres, todos entregados día a día en brindar soluciones que eleven la calidad de vida de la sociedad.

En esa línea de acción, Bancamiga ha colocado más de 203.000 modernos puntos de venta, que además de brindar la función básica de transar, permiten pagar y recargar servicios telefónicos y de TV, sellar el 5 y 6 y jugar la lotería, lo que ha convertido a Bancamiga en el segundo banco del sistema financiero con mayor presencia de terminales en el mercado nacional.

Y es que estos POS, desarrollados en alianza con Soluciones Integrales Tecnológicas (SITCA), son inalámbricos, Global Band, cuentan con wifi, pantalla táctil y permiten hacer pagos (vuelto) a clientes de forma electrónica, segura e inmediata.

Ya van 51 agencias

En un entorno digital desafiante, la seguridad es el pilar que sostiene la innovación de Bancamiga. Tras cuatro años de riguroso trabajo, la institución se convirtió en el primer banco de Venezuela en obtener la certificación PCI DSS en su versión 4.0, el estándar global más exigente para la protección de datos de tarjetas de pago.

Esta certificación avala que los procesos de Bancamiga cumplen con las normas internacionales de seguridad más estrictas, garantizando la confidencialidad y seriedad en el manejo de los datos sensibles de sus usuarios.

En su ruta de expansión, Bancamiga inauguró este año su agencia número 51 en San Felipe, estado Yaracuy, sumando un punto más de atención física a su red, que además conforman nueve Corresponsalías no Bancarias, una taquilla asociada (Hipermercado Viva Supercentro), tres taquillas externas (Plumrose, Corpoelec Maracaibo y la Universidad José Antonio Páez, en San Diego, estado Carabobo) y el Bancamiga Móvil, una unidad que en casi tres años con sus operativos ha recorrido más de 40 mil kilómetros y es un elemento clave para bancarizar y expandir los servicios de la institución.

En estos 19 años, Bancamiga no solo ha crecido como banco, sino también ha tejido un lazo profundo con Venezuela a través de su compromiso inquebrantable con el desarrollo sostenible. Sus programas de Responsabilidad Social han puesto el foco en salud, educación, ambiente y cultura, con la capacitación como el motor que impulsa cambios positivos y duraderos en nuestras comunidades. Solo en 2025, Bancamiga apoyó a 4.061 emprendedores con formaciones que les abrieron puertas y transformaron sus sueños en realidades.

“Pero nuestro verdadero motor de crecimiento ha sido el talento humano con el que contamos, un equipo comprometido y lleno de pasión por Venezuela. Ese es, sin duda alguna, el corazón detrás de nuestros hitos, al transformar desafíos en oportunidades”, concluyó José Simón Elarba.

CON INFORMACIÓN DE NOTA DE PRENSA.

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