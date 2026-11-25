En el marco de la Semana Global del Emprendimiento, la institución financiera Bancamiga llevó a cabo el evento titulado “El futuro del emprendimiento y los negocios en Venezuela".

Este encuentro se diseñó como un espacio de reflexión, análisis e intercambio de experiencias de alto nivel, donde se reunieron destacados empresarios, académicos y especialistas para abordar los retos y oportunidades que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendedores en el dinámico y competitivo entorno actual.

La urgencia de la formalización y el fin del "concepto romántico"

Durante el evento, se destacó de manera reiterada la necesidad de que los emprendimientos evolucionen y dejen atrás la visión "romántica" del negocio informal o familiar.

José Simón Elarba, presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, enfatizó que la apertura económica y la llegada de competidores internacionales con gran músculo financiero, como el previsto regreso de Citibank, exigen que los negocios locales se transformen en empresas formales y estructuradas para sobrevivir y competir en un mercado feroz.

Foto: Luis Rivero

Bajo esta premisa, señaló que los financiamientos también deben evolucionar: los microcréditos tradicionales de $3.000 o $5.000 ya no son suficientes para las exigencias del mercado actual, por lo que es necesario apuntar a créditos de mayor escala (como de $30.000) que permitan consolidar estructuras corporativas reales, con contabilidad formal y cumplimiento tributario ante las modernizaciones del SENIAT.

Elarba comentó que, a lo largo de los años, Bancamiga otorgó más de 15.000 créditos a emprendedores, quienes demostraron ser pagadores excepcionales. Actualmente, la institución cuenta con una cartera de entre 10.000 y 12.000 cuentas de emprendedores, dentro de un total de 1.5 millones de cuentas en el banco.

Conferencias y Paneles de Discusión

El encuentro se estructuró en diversas ponencias clave:

La conferencia de apertura fue dictada por la estratega de negocios y comunicación Verónica Ruiz del Vizo, CEO de Amarillo Creative Lab. Bajo el título “Hacia dónde apunta el futuro de los negocios y cuál es el desafío para las pymes y emprendedores en Venezuela", abordó las tendencias de la era inteligente.

Foto: Luis Rivero

Ruiz del Vizo resaltó la importancia de que los profesionales y las empresas se preparen para la inteligencia artificial y la superinteligencia, con el fin de asegurar un uso correcto de estas herramientas para elevar la calidad de los servicios sin poner en riesgo los datos de los clientes.

Asimismo, expresó su optimismo por la reactivación económica, la reinversión de la diáspora y la capacidad de los empresarios que permanecieron en el país para cosechar los frutos de su resiliencia.

El primer panel, titulado "El Futuro posible hoy", estuvo integrado por Andrés Simón González, fundador y CEO de Venemergencia; Isa Bermúdez, especialista en marketing, y el economista Ramiro Molina, CFO de Ridery. En este espacio se compartieron visiones sobre las oportunidades actuales para innovar, crecer y consolidar negocios sostenibles en el país.

El segundo panel, denominado "Nuevas dinámicas financieras y sostenibilidad empresarial", contó con la participación de Sandy Gómez, profesora adjunta del Centro de Finanzas del IESA y coordinadora general de Emprendetech; Edwin Ojeda, docente del IESA, y Mauricio Parilli, director de Aprendo y Emprendo.

Sandy Gómez explicó que el panel buscó mostrar cómo la interacción entre las necesidades de los emprendedores y las soluciones de la banca da forma a nuevos productos y protocolos financieros. Señaló que el reto más difícil para un negocio es validar la demanda y saber "pivotar" a tiempo si es necesario.

Por su parte, Mauricio Parilli expuso tres elementos clave que los dueños de pymes deben gestionar: el flujo de caja, la planificación y la digitalización. También identificó señales del futuro como el uso incremental de la IA, la "nueva longevidad" como nicho de mercado en Venezuela, y la transición obligatoria hacia la formalidad para ganar competitividad internacional.

Foto: Luis Rivero

Finalmente, Parilli aconsejó a los líderes mantener el foco de sus equipos, aprender a tomar decisiones en la incertidumbre y apostar por la fidelización de clientes más allá de la competencia por precios.

Con esta iniciativa, Bancamiga reafirmó su compromiso con la educación, la formación empresarial y el impulso de las mipymes como pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de Venezuela.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube